Астролог назвал знаки Зодиака, которые хотят всех контролировать

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Содержание Козерог Скорпион Телец

Ну, а пока мы не доросли — как в физическом, так и в моральном смысле до понимания, что делать можно, а что — нельзя, нас контролируют родители. Став самостоятельными, мы сами решаем, как нам поступать в том или ином случае, но рядом всегда находятся те, кто — хотим мы того или нет — берет на себя эту функцию. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые хотят всех контролировать.

Козерог

Козероги уверены, что они лучше окружающих — любимых, друзей, родных — знают, как должны себя вести их близкие, и пытаются контролировать их поступки, чтобы они не навредили сами себе. Не стоит на них за это обижаться: во-первых, они хотят добра, а во-вторых, действительно знают, как сделать лучше.

Скорпион

Скорпионы — как самый мистический и провидческий — знак Зодиака, всегда подсознательно знают, чем завершится та или иная жизненная ситуация. В таких случаях и задача — не допустить негативного исхода, что, на их взгляд, легче всего сделать, ограничив поле длительности — то есть, взяв все поступки близких под свой контроль.

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Телец

Тельцы превыше всех интересов ставят свои собственные, но поскольку они являются главными собственниками зодиакального круга, то считают такими и те, что касаются близки им людей. Так, любимому человеку они и шагу не дадут ступить без своей, как они ее называют, опеки, и выдержать такой контроль бывает невыносимо.

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