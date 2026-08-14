Астролог назвал знаки Зодиака, которые не понимают, как можно целый день лежать на пляже

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Вода в водоемах теплая, а места в прибрежных зонах достаточно для того, чтобы на нем могли разместиться все желающие, хотя и нельзя сказать, что такой отдых нравится всем.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые искренне не понимают, как можно весь день лежать на пляже.

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Стрелец

Стрельцам не нравится бессмысленность подобного времяпрепровождения — они уверены, что такой отдых — не более чем пустая трата времени. Нет, они не против того, чтобы пару часов позагорать и поплавать, но после этого их начинает, что называется, «тянуть на подвиги» — например, в ближайший парк или музей, где, как они говорят, есть на что посмотреть.

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Овен

Овны не любят бездействия: пассивный образ жизни вообще и отдых в частности — не для них. Им все время надо куда-то бежать и что-то делать, а на пляже такие возможности –. по понятным причинам — ограничены. Конечно, они могут поплавать и поиграть в волейбол, но на этом все активные развлечения заканчиваются, и они собираются домой.

Рак

Раки — как один из самых брезгливых знаков Зодиака — с отвращением относятся к пляжам, на которых, на их взгляды, царит полная антисанитария. И если на пару часов они еще могут туда забежать, чтобы поплавать и посидеть на солнышке, то потом обязательно побегут домой — под душ, который смоет с них все, что он «приобрели» в местах отдыха.

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