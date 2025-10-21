Астролог назвал знаки Зодиака, которые испытывают трудности с принятием решений

Гороскоп / © Credits

Реклама

Но если одни делают это без проблем — быстро и легко, то другие — по самым разным причинам — делают его долго и «со скрипом». Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые испытывают трудности с принятием решений.

Весы

Весы, перед тем как принять любое — необязательно важное — решение, долго колеблются. Им очень трудно выбрать один из двух вариантов, которые порой являются противоположными друг другу. В результат, будучи совершенно измотанными, они буквально тычут пальцем в один и них — не всегда правильный.

Близнецы

Близнецам очень трудно договориться… с самими собой: если дать им на процесс выбора больше одного дня, они, скорее всего, так окончательно решения и не примут, поскольку их субличности в количестве других человек будут тянуть их в разную сторону, и не факт, что кому-то удастся победить.

Реклама

Рак

Раки — самый боязливый знак Зодиака, они испытывают ужас перед необходимостью покинуть зону комфорта, которой чаще всего становится их собственный дом, и принимать решения, поскольку не знают, к чему приведет их выбор. Неудивительно, что этот процесс они предпочитают делегировать другим.

Читайте также: