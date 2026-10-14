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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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452
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые из решения любого вопроса могут сделать проблему

О том, как дядюшка Поджер вешал картину, знают все, кто хоть раз читал повесть Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки».

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Этот забавный персонаж умудрился собрать вокруг себя всю свою многочисленную семью, всем найти занятие, внести хаос и сумятицу, но в результате так и не решил задачу, которая перед ним стояла. Каждый из нас, хорошо подумав, может вспомнить такого «дядюшку» в своем окружении.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые из решения любого вопроса могут сделать проблему.

Овен

Овны на решение любого вопроса стараются потратить как можно меньше времени — как правило, их уже манят другие занятия, требующие их непосредственного участия. Но спешка — плохой помощник, из-за нее они совершают одну ошибку за другой, превращая простую задачу в серьезную проблему.

Водолей

Водолеи — в силу свойственной им креативности мышления — способны решить любую задачу, насколько бы сложной они ни была. Но делают они это порой так сумбурно и бестолково, что запутываются сами и запутывают других, растягивая «удовольствие» от работы на более продолжительное время, чем планировалось изначально.

Близнецы

Близнецы не всегда могут сразу же определиться с тактикой, которая должна помочь им достичь поставленной цели. Сначала они намечают для себя один порядок действий, а через день отказываются от него и решают использовать другой. В результате решение простой задачи превращается в проблему, а работать с ними — одно мучение.

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