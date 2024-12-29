Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астролог назвал знаки Зодиака, которые избегают конфликтов любой ценой

Астролог назвал знаки Зодиака, которые избегают конфликтов любой ценой

Прогноз астролога / Фото: Credits

В том, что ссоры и конфликты – это плохо, похоже, не сомневаются даже отпетые скандалисты. 

Тем не менее, бывают случаи, когда без выяснения отношений на повышенных тонах никак не обойтись – иначе отстоять свои интересы не удастся. Понятно, что конфликты никому удовольствия не доставляет, но некоторые из нас категорически отказываются в них участвовать. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые стараются избежать конфликтов любой ценой. 

Весы

Весы не выносят конфликты в любом их виде – они расшатывают их внутреннее равновесие, которое и так может нарушить любая мелочь. Поэтому – чтобы не расстраиваться – представители знака часто обходят стороной людей, которые выясняют друг с другом отношения. 

Близнецы

Близнецы любят, когда вокруг все красиво, а любой конфликт, на их взгляд, в такую картину мира никак не вписывается. Поэтому представители знака – зачастую вопреки собственному самолюбию – пропускают мимо ушей неприятные замечания, так сказать, чтобы не связываться. 

Телец

Тельцам банально лень встревать в уже существующие конфликты, а уж начинать их – и подавно. Поэтому они до последнего держатся и не обращают внимание на обстоятельства или поведение людей, из чего другие давно бы устроили грандиозный скандал. 

Читайте также:

Мартын и Машка покорили TikTok! Как фронтовые животные собирают сотни тысяч для ВСУ   

Мартын и Машка покорили TikTok! Как фронтовые животные собирают сотни тысяч для ВСУ   

Похожие темы:

Следующая публикация