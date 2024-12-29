Астролог назвал знаки Зодиака, которые избегают конфликтов любой ценой

В том, что ссоры и конфликты – это плохо, похоже, не сомневаются даже отпетые скандалисты.
Тем не менее, бывают случаи, когда без выяснения отношений на повышенных тонах никак не обойтись – иначе отстоять свои интересы не удастся. Понятно, что конфликты никому удовольствия не доставляет, но некоторые из нас категорически отказываются в них участвовать. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые стараются избежать конфликтов любой ценой.
Весы
Весы не выносят конфликты в любом их виде – они расшатывают их внутреннее равновесие, которое и так может нарушить любая мелочь. Поэтому – чтобы не расстраиваться – представители знака часто обходят стороной людей, которые выясняют друг с другом отношения.
Близнецы
Близнецы любят, когда вокруг все красиво, а любой конфликт, на их взгляд, в такую картину мира никак не вписывается. Поэтому представители знака – зачастую вопреки собственному самолюбию – пропускают мимо ушей неприятные замечания, так сказать, чтобы не связываться.
Телец
Тельцам банально лень встревать в уже существующие конфликты, а уж начинать их – и подавно. Поэтому они до последнего держатся и не обращают внимание на обстоятельства или поведение людей, из чего другие давно бы устроили грандиозный скандал.
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