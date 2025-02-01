Астролог назвал знаки Зодиака, которые изъясняются афоризмами

Часто нам кажется, что кратко и емко выражать свои мысли дано далеко не всем.

Как правило, лучше всего это получается у те, кто непосредственно работает со словом – прежде всего, писателям и журналистам. Но есть среди нас и те, кто не имеет никакого отношения к этим профессиям, формулирует свои мысли так, что их хочется цитировать. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые изъясняются афоризмами.

Козерог

Козероги, которые являются своеобразной «вещью в себе», мало говорят, но при этом много думают – что называется, про себя. В результате, мысль, которую они тщательно обдумывают, приобретает вид ограненного бриллианта – окружающие с удовольствием ее повторяют.

Водолей

Водолеи – люди творческие, и слова для них – такой же способ проявить свой креатив, как нотный стан или краски с кистями. При этом афоризмы, которые «рождаются» у них время от времени, для представителей знака – не самоцель: они сразу же забывают о своем «творении», придумывая новое.

Стрелец

Стрельцы – и в этом состоит их особенность, можно даже сказать, уникальность – выдают афоризмы, совершенно не задумываясь над тем, что именно они говорят. И, в большинстве случаев, попадают точно в «десятку» – как им то удается, остается загадка даже для них самих.

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