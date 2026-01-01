- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые каждый Новый год начинают жизнь с чистого листа
Новый год — своеобразный рубеж для каждого человека, но далеко не все под бой часов могут начать новую жизнь.
В большинстве случаев этого и не требуется, особенно если дела и так идут неплохо, а перевернутый лист календаря, скорее всего, ничего в жизни не изменит.
Но как быть с теми, кто уверен в обратном, и считает, что в символический момент перехода из одного года в другой можно открыть новую ее страницу. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые каждый Новый год начинают жизнь с чистого листа.
Скорпион
Скорпионы, обладающие редким умением анализировать сложившуюся в их жизни ситуацию, делать из нее выводы, и обнулять ситуацию, которая по какой-то причине им не нравится. Поступить так представители могут в любой день, но оии все-таки предпочитают первый день нового года — так символичнее.
Козерог
Козероги все делают по заранее составленному плану, и меняют свою жизнь к лучшему — тоже. Новый год в этом смысле подходит им идеально: сначала они тщательно и скрупулезно подводят итоги предыдущих двенадцати месяцев, хвалят себя за победы и находят причины поражений, и планируют новый этап — с чистого листа.
Весы
Весы легко перестраиваются с одного жизненного режима на другой, не испытывая при этом никаких затруднений или дискомфорта, а Новый год только утверждает их в намерении открыть очередную главу своей жизни. Возможно, потому, что представители знака верят в то, что она обязательно будет лучше прежней, так и случается.
