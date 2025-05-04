Астролог назвал знаки Зодиака, которые кому угодно запудрят мозги

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Содержание Близнецы Весы Водолей

Но есть среди нас настоящие гении общения, и, как правило, они относятся к одним и тем же знакам — их представители могут уговорить, заговорить и убедить в своей правоте даже самых упрямых собеседников. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут запудрить мозги кому угодно.

Близнецы

Близнецы — главные говоруны зодиакального круга, они любят вести беседы на любые темы, находя разумные доводы даже там, где им не хватает знаний и фактов — они возьмут доброжелательностью и обаянием. Неудивительно, что с ними охотно общаются все без исключения, а они добиваются цели в любом разговоре.

Весы

Весы, как главные зодиакальные дипломаты, любую беседу начинают с комплиментов, поэтому практически сразу приобретают в лице своего собеседника не только доброжелателя, но и друга. Правда, их они говорят всем без исключения, поэтому особенно рассчитывать на их симпатию не стоит — она не всегда бывает искренней.

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Водолей

Водолеи, как самый креативный знак Зодиака, с творческой точки зрения подходят к решению любого вопроса, и общение с окружающими в этом смысле для них — не исключение. Решив добиться своей цели, они могут так заговорить любого собеседника, запудрив ему мозги, что те забудут не только тему разговора, но и свое имя.

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