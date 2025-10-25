Астролог назвал знаки Зодиака, которые крадут чужую энергию

Гороскоп / © Credits

Разумеется, они не пьют чужую кровь в прямом смысле этого слова, но после общения с ними нам становится не по себе: мы чувствуем опустошение, усталость и, как следствие, уныние.

Каждый из них добивается цели своим способом, но результат, как говорится, налицо. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые крадут чужую энергию.

Дева

Девы обладают довольно неприятным качеством — они очень высоко ценят свои достижения и ни в грош не ставят чужие. Представители знака обесценивают все, чего добились окружающие их люди, чем буквально выбивают почву них из-под ног. Неудивительно, что их собеседники теряют веру в себя, а заодно и энергию.

Рыбы

Рыбы чувствуют необходимость заботиться обо всех, кто встречается на их жизненном пути — от близких до совсем незнакомых. И если вторые могут как-то избежать пристального внимания представителей знака, то первые порой не знают, куда от него деваться. В результате, своей перманентной опекой они раздражают близких и энергию.

Рак

Раки утомляют всех вокруг ролью жертвы, которую они играют всегда и везде. Их охи, вдохи, постоянные жалобы и, уж извините, нытье изводят окружающих так, как не в состоянии «достать» даже самые сильные и громкие скандалы. Неудивительно, что близкие — и посторонние — устают от их поведения, как от тяжелой работы.

