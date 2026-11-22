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Помимо официальной медицины к нашим услугам гомеопатия и всевозможные целители всех мастей, а также возможность лечиться так, как это делали наши бабушки и прабабушки.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые учатся только народными средствами.

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Рак

Раки уверены, что ничто так благотворно не влияет на состояние здоровья их — и, особенно, их родных — как лечебные средства, которыми пользовались у них в роду. Они уверены, что их способы лечения, которые, возможно, не дотягивают до современных медикаментозных средств, многократно усилены влиянием их предков — как близких к ним, так и дальних.

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Рыбы

Рыбы опасаются современных медикаментозных средств, считая, что они самым негативным образом отражаются на нашем здоровье, и, в общем, доля истины в их убеждении есть. Лечиться — во всяком случае, от простудных заболеваний — представители знака предпочитают такими средствами, как мед, малиновое варенье и липовый чай.

Водолей

Водолеи стараются быть оригинальными во всем, и методы лечения, которые они выбирают, в этом смысле — не исключение. Вместо того, чтобы обратиться к врачу и четко следовать его рекомендациям, они — на просторах интернета — выбирают самые диковинные средства, которые, как ни странно, вония от времени дают положительный результат.

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