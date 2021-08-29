Астролог назвал знаки Зодиака, которые легко находят приключения на свою голову

Большинство людей стараются избегать ситуаций, которые чреваты неприятностями, которые в народе принято называть приключениями.

Но есть и те, кто без них буквально жить не может – отсутствие неожиданных ситуаций и событий нагоняют на них скуку. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ищут – и чащу всего находят! – приключения на свою голову.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи считают приключения неотъемлемой частью своей жизни – без них они считают, что их жизнь проходит впустую. Они ужасно завидуют представителям других знаков, которые ведут яркую, насыщенную событиями жизнь, поэтому стараются и свою организовать по ее образу и подобию. Им, например, ничего не стоит рвануть в Соединенные Штаты, не имея не только грин-карты, но и представления о том, что они собираются там делать, и через полгода весьма неплохо устроиться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы в большинстве своем ведут правильное – и праведное – существование: одна на всю жизнь работа, одна квартира или дом и одна вторая половинка. Неудивительно, что их тянет к вещам, выбивающимся из этого стального, но, увы, скучного событийного ряда, и хочется пережить настоящее приключение. Правда, это далеко не всегда у них получается, поскольку в последний – решающий – момент они, как правило, пугаются и делают шаг назад, чтобы не рисковать тем, от чего совсем недавно хотели бежать.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы чаще всего ищут приключений на свою голову – как, впрочем, и другие части тела – от скуки, которую они ощущают чаще других – события, достойные их королевских персон происходят куда реже, чем им бы того хотелось. Вот они и пытаются встрять в самые разные ситуации, и далеко не все заканчиваются благоприятно, что делает представителей знака чемпионами мира по попаданию в неприятности. Впрочем, не стоит из-за них переживать – Львы всегда выходят сухими из воды.

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