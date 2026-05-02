Астролог назвал знаки Зодиака, которые легко «отпускаю» свое прошлое
Прошлое есть у каждого из нас, а вот как им распорядиться, все решают самостоятельно.
Можно всю жизнь тащить за собой как хорошие, так и плохие воспоминания, а можно уже завтра забыть обо всем, что не имеет значения для сегодняшнего — и завтрашнего — дня.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые легко «отпускают» свое прошлое.
Близнецы
Близнецы самый легкий — разумеется, в переносном смысле — знак зодиакального круга: они избегают всего, что может испортить им настроение. И, если воспоминания носят негативный характер, они забудут о них, как будто бы их и не было вовсе — причем, и особых усилий им для этого прилагать не придется.
Весы
Весы легко отказываются от всего, что нарушает их душевное равновесие, и мысли о прошлом — особенно, если они являются не самыми приятными — исключения н составляют. Представители знака умеют сосредоточиваться на событиях сегодняшнего времени, убеждая самих себя, что ничего плохого в их прошлом не было.
Рыбы
Рыбы, как главные мечтатели зодиакального круга, легко расстаются со своим прошлым, каким бы — не только плохим, но и хорошим — оно ни было. Они справедливо полагают, что самое лучшее в их жизни находится впереди, а, значит, не стоит тащить за собой груз того, чего больше нет.
