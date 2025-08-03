Астролог назвал знаки Зодиака, которые легко отпускают детей во взрослую жизнь

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Содержание Козерог Лев Скорпион

Одни делают это легко, принимая такую необходимость как должное, а другие готовы держать при себе своих отпрысков вплоть до достижения ими пенсионного возраста. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые легко отпускают детей во взрослую жизнь.

Козерог

Козероги — строгие родители: они очень любят своих детей, но при этом стараются не демонстрировать им свое хорошее отношение, чтобы не избаловать — по мнению представителей знака, такое отношение помешает им в будущем. Отпускать от себя взрослых детей им очень трудно, но они понимают, что так будет лучше.

Лев

Львы — персоны эгоцентричные, они с трудом мирятся с тем, что кто-то рядом с ними занимает такое же важное место, даже если речь идет об их собственных детях. Поэтому, как только те достигают приемлемого — на взгляд представителей знака — возраста, то есть могут работать и жить отдельно, они отделяют их от себя.

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Скорпион

Скорпионы — полагают — и совершенно справедливо это делают, что у них своя жизнь, а у их детей — своя, и смешивать их между собой не стоит. В результате, их дети, которых они отпускают во взрослую жизнь даже раньше, чем это положено, быстро получают не маменькиных сынков и дочек, а состоявшихся во все отноениях людей.

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