ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
179
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые легко переносят разлуку

Разлука — какой бы характер она при этом ни носила — всегда является испытанием для отношений.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но далеко не все считают ее поводом для серьезных переживаний, многие не видят в расставании никакой трагедии.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые легко переносят разлуку.

Овен

Овны остро переживают разлуку только в начальный ее период — они довольно быстро переключают внимание на что-то другое, и настолько быстро увлекаются новыми чувствами или идеями, что начисто забывают о своих страданиях по поводу расставания с близким человеком.

Стрелец

Стрельцы оптимистично смотрят на жизнь во всех ее сферах, и отношения с окружающими — в том числе, и любимыми — людьми в этом смысле не исключение. Представители знака настраивают себя на то, что после разлуки чувства станут еще сильнее, главное, чтобы она не длилась слишком долго.

Козерог

Козерогам просто некогда страдать о поводу расставания — как, впрочем, и по многим другим поводам: они для этого слишком сильно заняты. Напротив, очень часто они даже очень часто они даже рады, что какое-то время никто не будет путаться у них под ногами и даст спокойно поработать.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
179
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie