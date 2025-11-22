- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые легко переносят разлуку
Разлука — какой бы характер она при этом ни носила — всегда является испытанием для отношений.
Но далеко не все считают ее поводом для серьезных переживаний, многие не видят в расставании никакой трагедии.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые легко переносят разлуку.
Овен
Овны остро переживают разлуку только в начальный ее период — они довольно быстро переключают внимание на что-то другое, и настолько быстро увлекаются новыми чувствами или идеями, что начисто забывают о своих страданиях по поводу расставания с близким человеком.
Стрелец
Стрельцы оптимистично смотрят на жизнь во всех ее сферах, и отношения с окружающими — в том числе, и любимыми — людьми в этом смысле не исключение. Представители знака настраивают себя на то, что после разлуки чувства станут еще сильнее, главное, чтобы она не длилась слишком долго.
Козерог
Козерогам просто некогда страдать о поводу расставания — как, впрочем, и по многим другим поводам: они для этого слишком сильно заняты. Напротив, очень часто они даже очень часто они даже рады, что какое-то время никто не будет путаться у них под ногами и даст спокойно поработать.
