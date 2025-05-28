Астролог назвал знаки Зодиака, которые легко разбивают чужие сердца

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Содержание Овен Весы Скорпион

Но очень часто вместо позитивных эмоций мы получаем негативные приобретая опыт, который мешает нам во все последующий отношениях. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые легко разбивают чужие сердца.

Овен

Овны не могут долго увлекаться одним и тем же, и личная жизнь в этом смысле — не исключение: когда увлечение другим человеком проходит, они легко — и без зазрения совести — его бросают, а тот факт, что партнеры с этим категорически не согласны, для них никакого значения не имеет.

Весы

Весы, стремясь сделать приятное человеку, которому они симпатизируют, могут настойчиво признаваться в любви и говорить комплименты, заставляя его верить в то, что он действительно важны для них. Но их переключение на другой объект становится причиной серьезного разочарования.

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Скорпион

Скорпионам для того, чтобы разбить чужое сердце, совершенно необязательно кому-то изменять или, не дай бог, бросать. Напротив, находясь в отношениях, они могут создать партнер такой накал страстей, «бросая» его из холода в жар и обратно, что те сбегут от них сами.

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