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Астролог назвал знаки Зодиака, которые легко решаются на перемены

Астролог назвал знаки Зодиака, которые легко решаются на перемены

Прогноз астролога / Фото: Credits

Китайским проклятием «чтоб ты жил в эпоху перемен», нас не испугаешь и не удивишь – мы успели к ним привыкнуть. 

Но для одних их нас отказ от привычного образа жизни – тяжелое испытание, поскольку им сложно перестроиться, а другие не только охотно переходят в новый режим, но и получают от этого удовольствие. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые легко решаются на перемены. 

Овен

Овны – из-за бурлящей в них энергии – быстро теряют интерес к любому делу, которым занимаются, а если оно не дает молниеносных результатов, то вполне могут бросить их на полпути. Но даже если все идет по плану, завершая один проект, они уже неудержимо стремятся к новому. 

Стрелец

Стрельцы категорически не понимают, как можно всю жизнь сидеть на одном месте, причем, касается это не только путешествий, которые являются для них лучшим времяпрепровождением, но и смены места жительства – так, вселяясь в одну – новую – квартиру они уже мечтают о другой. 

Весы

Весы, которые никогда не бывают на все сто процентов довольны человеком, который находится рядом, склонны к постоянным переменам в личной жизни. Завязав отношения с кем-то одним, они довольно быстро начинают заглядываться на кого-то другого, и так – до бесконечности. 

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