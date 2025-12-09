- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 820
- Время на прочтение
- 1 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые легко верят всему, что им говорят
С каждым годом — и этому способствует сложившая в международном сообществе ситуация — мы становимся все более и более недоверчивыми.
Но есть и те, кто готов считать правдой все, что слышат или читают. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые верят всему, что им говорят.
Стрелец
Стрельцы категорически не умеют обманывать, поэтому и других в лжи практически никогда не подозревают — грубо говоря, представителям знака можно навешать на уши любой «лапши», чем часто пользуются люди, намеренно — или, возможно, нечаянно — вводящие их в заблуждение.
Весы
Весы, как и все остальные знаки Зодиака, обладают самыми разными недостатками, и один из них — желание нравиться всем окружающих их людей без исключения, поэтому они часто верят тем, кто, возможно, их обманывает, только ради того, чтобы не разочаровать собеседника.
Рыбы
Рыбы склонны к милосердию и сочувствию, что часто играет с ними злую шутку: если правильно смиксовать реальные факты с вымыслом и при этом надавить им на психику. Заставив пожалеть «несчастного» человека или — особенно! — котика или собачку, они поверят всему.
