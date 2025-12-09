Астролог назвал знаки Зодиака, которые легко верят всему, что им говорят

Гороскоп / © Credits

Но есть и те, кто готов считать правдой все, что слышат или читают. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые верят всему, что им говорят.

Стрелец

Стрельцы категорически не умеют обманывать, поэтому и других в лжи практически никогда не подозревают — грубо говоря, представителям знака можно навешать на уши любой «лапши», чем часто пользуются люди, намеренно — или, возможно, нечаянно — вводящие их в заблуждение.

Весы

Весы, как и все остальные знаки Зодиака, обладают самыми разными недостатками, и один из них — желание нравиться всем окружающих их людей без исключения, поэтому они часто верят тем, кто, возможно, их обманывает, только ради того, чтобы не разочаровать собеседника.

Рыбы

Рыбы склонны к милосердию и сочувствию, что часто играет с ними злую шутку: если правильно смиксовать реальные факты с вымыслом и при этом надавить им на психику. Заставив пожалеть «несчастного» человека или — особенно! — котика или собачку, они поверят всему.

