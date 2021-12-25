Астролог назвал знаки Зодиака, которые лучше всех наряжают елку

Наряжать елку – настоящее искусство, которым, несмотря на кажущуюся легкость, простоту и "детскость" этого занятия, обладают далеко не все.

У одних новогоднее дерево представляет собой настоящий шедевр, а у других – напоминает кое-как наряженную игрушками швабру. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, которые наряжают новогоднюю елку лучше других.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы держат нос по ветру относительно того, что является модным во всех сферах жизни, и украшение новогодней елки в этом смысле не является для них исключением. Они следят за мировыми трендами в этом искусстве, поэтому в позапрошлом году их елка была наряжена винтажными игрушками, которые они нашли в бабушкином сундуке, в прошлом – украшениями hand made, в нынешнем – традиционными, но вручную расписанными, а потому очень дорогими шариками и фигурками. В результате елку представителей знака вполне можно фотографировать для глянцевых журналов.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – знак, который превыше всех в зодиакальном кругу ценит прекрасное, поэтому их елка всегда является произведением искусства. Как правило, на ней нельзя найти ни одной случайной игрушки – все они проходят жесточайший "кастинг", соревнуясь в соотношении "красота – качество" со множеством других. В результате, как это всегда и бывает, побеждают лучшие, а елка, наряженная таким образом, могла бы победить на конкурсе красоты, устроенном среди ей подобных лесных красавиц.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы не следят за трендами в сфере новогоднего интерьера, в этом – как и во многих других – планах они являются сами себе трендом, и зачастую обгоняют и время, и моду. Их фантазию ничто не ограничивает, поэтому они, взамен традиционных игрушек, вполне могут нарядить елку в свои украшения – как драгоценности, так и бижутерия, закутать ее в кружева из своего гардероба или повязать на нее банты из своей коллекции шелковых платков. В результате получается не только красиво и элегантно, но и неожиданно, а разве не это основной символ праздника?

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