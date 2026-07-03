Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят активный отдых

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Свои поклонники есть как у первого, так и у второго, и они отстаивают свои предпочтения изо всех сил.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят активный отдых.

Овен

Овны предпочитают активность во всем, и отдых в этом смысле — не исключение. Они просто не могут усидеть на одном месте, даже если речь идет о комфортном и роскошном пространстве — будь, то помещение, патио, пляж или настил около бассейна: им нужно двигаться — именно от этого они получают настоящее удовольствие.

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Стрелец

Стрельцы — главные непоседы зодиакального круга: они категорически не понимают, как можно провести весь свой отпуск на пляже, когда вокруг столько достопримечательностей: музеев, дворцов, природных заповедников и исторических развалин. Они не устают от их посещения — напротив, после каждой экскурсии чувствуют себя по-настоящему отдохнувшими.

Близнецы

Близнецы — как представители стихии воздуха — легки на подъем, поэтому растительное существование в стиле «все включено» делает их отяжелевшими — как в переносном, так и в прямом смысле, что вызывает у них недовольство собой. Они стремятся как можно больше двигаться, например, бегая — как по магазинам, так и на спортивной площадке.

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