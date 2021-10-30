Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят антиквариат

Антиквариат – мебель и предметы интерьера – по вкусу далеко не всем, многие предпочитают новые вещи, которыми до них никто не пользовался.

Тем не менее знатоки старины уверены, что с ней не может сравниться ни один новодел. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят антиквариат.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы очень требовательно относятся к интерьеру своего дома или квартиры – они стараются сделать так, чтобы их окружало все лучшее. И антиквариат играет в украшении их быта не последнюю роль: в жилье представителей знака часто можно встретить ампирное кресло или канделябр в стиле модерн. В соответствии с цитатой из известного анекдота, представители знака считают, что, во-первых, это красиво, а во-вторых, недешево, что повышает самооценку их хозяев.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы ценят антиквариат за его историю, ведь за каждой такой вещью стоят другие эпохи, увлекательные – достойные описания в приключенческих романах – события и жизни множества людей. Чувствительные даже к тонким энергетическим вибрациям представители знака придумывают стоящие за такими вещами исторические картины, а иногда и придумывают их – причем максимально близко к реальным событиям. Каждый предмет антиквариата для них бесценен, поэтому они не могут отказать себе в удовольствии обладать ими.

Рыбы (19.02 – 20.03)

У Рыб есть не только художественный вкус, но чутье на благородную старину. Они не станут тащить в свой дом все подряд, а выберут только самые уникальные – и, соответственно, дорогостоящие – вещи. Разыскать необходимую им "изюминку" интерьера они могут где угодно – на блошином рынке, на мебельной распродаже или на антикварном рынке. При этом их совершенно не смущает расстояние – они привезут предмет, который им понравился, с любого конца света.

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