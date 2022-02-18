Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят болеть

Болезнь – серьезное испытание для любого человека: она удерживает нас дома, лишая возможности свободного передвижения, и делают недоступными любимые нами занятия.

Тем не менее есть люди – и их немало, которые любят болеть: их в этом состоянии привлекает то, что других раздражает. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят болеть.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки очень любят, когда их жалеют: они постоянно рассказывают окружающим слезливые истории о своей жизни, из которых следует, что они – самые несчастные люди на свете, которым все должны сочувствовать. Болезнь для представителей знака – прекрасная возможность оказаться в центре всеобщего внимания, да еще и в роли жертвы, которая так им идет. Теперь они могут живописать картины своих страданий всем без разбора, и получать свою долю жалости и сочувствия.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги рассматривают болезнь как своеобразный отдых от работы, которой предаются целыми днями. Являясь трудоголиками, они никогда не признаются в том, что устают, но организм не обманешь: утомление накапливается и требует отдыха. Таким – своеобразным – способом расслабиться и восстановить силы для представителей знака и является болезнь: они могут полежать, почитать и подремать, не испытывая при этом угрызений совести из-за того, что временно не работают.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы используют время болезни – да, собственно, и само заболевание – для того, чтобы поухаживать за собой. Речь в данном случае идет не косметических, а о медицинских процедурах, которые представители знака справедливо считают не менее важными для привлекательной внешности. Так, отправляясь к дантисту, они хвалят себя за то, что их улыбка станет еще шире и ослепительнее, а операция, касающаяся вен на ноге, сделает ее походку, как и раньше, летящей. В общем, любые манипуляции они считают вложением в себя.

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