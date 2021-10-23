Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят давать советы

Мы уже давно не живем в стране советов, но это не значит, что количество людей, которые любят давать советы, уменьшилось.

Причем их совершенно не смущает тот факт, что они вмешиваются не в свое дело, ведь они, как им кажется, делают людям добро. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, которые любят давать советы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – мудрый знак, представители которого всегда знают, как правильно поступить в той или иной ситуации, и именно этот факт больше всего раздражает тех, кому они дают свои советы. Возможно, это связано с тем, что свое мнение представители знака высказывают безапелляционно, принижая тем самым своего собеседника, не умея найти нужный доброжелательный тон, а это никому не нравится.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы часто раздражают окружающих из-за надменности, с которой они высказывают свое мнение относительно чужой личной жизни, а также их противоречивость: сегодня они могут предлагать своему собеседнику одно, а уже завтра – совсем другое. В результате человек сбит с толку и не знает, что ему делать – как поступить в той или иной ситуации, что расстраивает, а в некоторых случаях и раздражает его.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи очень любят давать советы, которые – в большинстве своем – оказываются дельными, поэтому к ним имело бы смысл прислушаться, если бы не одно "но": сами они своим советам следуют редко, что вызывает у окружающих настороженность по отношению к ним. Неудивительно, что те, кому представители знака дают рекомендации, часто не присушиваются к ним, а напрасно: следуя им, они могли бы выбраться из непростой ситуации.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку