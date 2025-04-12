Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят делать из мухи слона

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Содержание Рак Стрелец Водолей

Но есть те, кто в любом случае гиперболизирует любую — даже самую незначительную — проблему, с которой сталкивается. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят делать из мухи слона.

Рак

Раки — и они знают за собой этот грех — очень любят страдать, поэтому используют для этого любой повод. При этом, они в любом страдании обязательно должны дойти до самого дна, испив, так сказать, их чашу сполна. Зато впоследствии, изжив проблему, они к ней не возвращаются, но тут же находят другую.

Стрелец

Стрельцы в силу свойственной им повышенной эмоциональности способны устроить праздник или трагедию из любой мелочи. Так «накрутить» себя, как это делают они, не может ни один другой знак Зодиака: они цепляются за то, что лежит на поверхности, и сооружают целое сооружение из страданий и переживаний.

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Водолей

Водолеи обладают взбалмошным характером, который не позволяет им в экстремальных ситуациях вовремя остановиться: впав в панику и истерику, они просто не знают, как выйти из этого состояния. «Благодаря» такой своей особенности, они могут разыграть драматический спектакль из-за ерунды, которая не стоит их нервов.

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