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Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят делать комплименты с подвохом

Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят делать комплименты с подвохом

Прогноз астролога / Фото: Credits

Неприятно иметь дело с грубыми людьми, которые открыто говорят нам неприятные вещи. 

Но еще хуже общаться с собеседником, которые вроде бы говорят хорошее, что нам почему-то неприятно слышать их слова, даже если речь идет о комплиментах. Они умудрятся сказать их так, что становится понятно: на самом деле они ничего хорошего о нас не думают. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят делать комплименты с подвохом. 

Близнецы

Близнецы – в силу присущей им двойственности характера – умудряются смотреть на любой «предмет», включая окружающих их людей, с двух точек зрения одновременно. Отсюда и исходит сомнительность их комплиментов, которые получаются позитивными, но – с негативной подоплекой. 

Рыбы

Рыбы – один из самых завистливых знаков Зодиака, причем, в отличие от других, они не могут это качество своего характера скрыть. Поэтому давая положительную оценку тому, кто вызывает у них зависть, они вкладывают в свои слова негативный подтекст, который может обидеть собеседника. 

Скорпион

Скорпионы, пожалуй, самый язвительный знак Зодиака, поэтому их комплементы часто обижают тех, кому они их делают. Но в качестве их оправдания нужно сказать, что к себе они куда более безжалостны, чем к окружающим: в таких случаях речь идет не о подвохе, а о самоуничижении. 

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