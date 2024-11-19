Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят делать комплименты с подвохом

Неприятно иметь дело с грубыми людьми, которые открыто говорят нам неприятные вещи.
Но еще хуже общаться с собеседником, которые вроде бы говорят хорошее, что нам почему-то неприятно слышать их слова, даже если речь идет о комплиментах. Они умудрятся сказать их так, что становится понятно: на самом деле они ничего хорошего о нас не думают. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят делать комплименты с подвохом.
Близнецы
Близнецы – в силу присущей им двойственности характера – умудряются смотреть на любой «предмет», включая окружающих их людей, с двух точек зрения одновременно. Отсюда и исходит сомнительность их комплиментов, которые получаются позитивными, но – с негативной подоплекой.
Рыбы
Рыбы – один из самых завистливых знаков Зодиака, причем, в отличие от других, они не могут это качество своего характера скрыть. Поэтому давая положительную оценку тому, кто вызывает у них зависть, они вкладывают в свои слова негативный подтекст, который может обидеть собеседника.
Скорпион
Скорпионы, пожалуй, самый язвительный знак Зодиака, поэтому их комплементы часто обижают тех, кому они их делают. Но в качестве их оправдания нужно сказать, что к себе они куда более безжалостны, чем к окружающим: в таких случаях речь идет не о подвохе, а о самоуничижении.
Читайте также:
- Нептун в Овне в 2025-2039 годах: что принесет нам этот период
- Убывающая Луна с 16 по 30 ноября 2024 года: что нас ждет в это время
- Год Зеленой Деревянной Змеи: что ждет нас в 2025-м
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 18 по 24 ноября
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 18-24 ноября