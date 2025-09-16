ТСН в социальных сетях

Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят делать ремонт

Большинство из нас относятся к ремонту как к стихийному бедствию, которое, поскольку его нельзя избежать, нужно пережить.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В самом деле, как правило, он причиняет нам массу неудобств, лишая — даже если мы пережидаем его на съемной квартире — привычного комфорта и уюта. Но есть и те, кто обожает процесс превращения старого жилья в новое, и у них есть на то причины. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят делать ремонт.

Водолей

Водолеи смотрят на ремонт как на разновидность творчества, и в этом смысле от истины они недалеки. При этом представители знака наслаждаются не результатом, а процессом: они обожают разрабатывать дизайнерский проект и выбирать строительные материалы, а затем наблюдать за тем, как их идея воплощается в жизнь.

Дева

Девы, понимая, что без ремонта никак не обойтись, охотно им занимаются, получая удовольствие от собственной практичности и возможности на всем сэкономить. Они знают, где можно выгодно купить строительные материалы и как дисциплинировать своих работников, ну а блестящий результат становится для них приятным бонусом.

Близнецы

Близнецов, в отличие от других знаков, привлекает результат ремонта: они готовы легко мириться со всеми неудобствами, которые сопряжены с ремонтом, если по его окончании они получат интерьер, как на картинке их глянцевого журнала или с соответствующего сайта, чтобы впоследствии можно было хвастаться им перед гостями.

