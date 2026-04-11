Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят делать запасы

В самом деле, зачем устраивать из своего дома складе, если все необходимое в любой момент можно купить в магазине или по интернету?

Но события последнего времени ясно показали, что запасы не бывают лишними — никогда не знаешь, в какой жизненны момент они тебе пригодятся.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят делать запасы.

Телец

Тельцы — один из самых практичных знаков зодиакального круга, они никогда не пренебрегают возможностью предусмотреть различные жизненные сложности и подстраховать себя от них. Поэтому очень любят запасаться всем, что может пригодиться, и никогда не попадают ситуации, когда им чего-то не хватило.

Рак

Раки — самый домовитый знак Зодиака, и запасы они делают потому, что это доставляет им удовольствие. Им нравится покупать продукты длительного хранения, бытовую химию и текстиль, выбирая на полках в магазинах самое лучшее, а затем обустраивать кладовку, расставлять — и раскладывать — все приобретённое по местам и — любоваться результатом.

Козерог

Козероги любят держать под контролем все события в своей жизни, а запасы — один из способов не оказаться в непредвиденной ситуации в сложном положении. Впрочем, благодаря их предусмотрительности, в такие ситуации они практически не попадают, поскольку заранее просчитывают любые возможные — даже невозможные — осложнения.

Читайте также: