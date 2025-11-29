Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят держать дома экзотических животных

Гороскоп / © Credits

Вместо кошечек, собачек и волнистых попугайчиков люди заводят удавов, обезьян и даже снежных барсов. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят держать дома экзотических животных.

Водолей

Водолей любят оригинальность во всем, и домашние животные в этом смысле — не исключение. Домашних питомцев в виде котов и собак представители знака читают чересчур банальными — и их творческая и непредсказуемая натура требует животных, которых не будет больше ни у кого.

Лев

Львы, будучи царственными особами, любыми способами подчеркивают этот свой статус, а экзотические животные помогают им в этом, особенно если речь идет о хищниках, которые — по мнению представителей знака, с ними — одной крови. Не удивляйтесь, если встретит на их загородном участке ручную лисицу.

Близнецы

Для Близнецов очень важен статус, который они так же легко добавляю себе при помощи животных, как, например, посредством брендовой сумочки или туфель. Начинают они, конечно, с собачек — разумеется, редких и дорогих пород, но когда ими уже никого не удивишь, вполне могут приобрести какого-то экзота.

