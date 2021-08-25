Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят действовать другим на нервы

Не всем дано быть приятными и оказывающими на окружающих приятное впечатление – возможно, все происходит с точностью до наоборот.

Но специально действовать другим на нервы – особое искусство, которым обладают немногие. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, которые любят действовать на нервы окружающим их людям.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы действуют на нервы тем, кто находится рядом, сознательно – причем специально разрабатывают тактику, чтобы как можно сильнее вывести их из себя. Одной из сторон этого двойственного знака нравится наблюдать, как неприятны их слова или действия тому, кого они хотят задеть. Правда, уже на следующий день вторая половинка знака пожалеет о совершенном, но отыграть ситуацию назад им не удастся. Для этого необходимо, как минимум, извиниться, а Близнецы очень не любят этого делать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – и в этом их главный недостаток – чересчур бесцеремонны – им ничего не стоит ляпнуть что-нибудь, всерьез оскорбив человека. По словам астролога Линды Гудмен, представители этого знака могут хлопнуть знакомого по плечу и громко, чтобы все слышали, сказать: "Старик, ты молодец – в твои годы и так хорошо выглядеть!" Интересно, что на самом деле у них не было цели кого-то задеть, просто они сначала говорят и только потом думают, что, собственно, сказали.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы даже святого выведут из себя своей самоуверенностью и желанием критиковать всех и вся. Они точно знают, что и как надо делать, и никогда не упускают возможности ткнуть находящегося рядом человека в ошибки, которые сделаны – или, по мнению представителей знака – только могут быть сделаны кем-то из окружающих. При этом их менторских и наставительный тон действует всем на нервы, даже если они правы, а уж если ошибаются, то и подавно.

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