Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят действовать спонтанно

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Содержание Водолей Овен Стрелец

Одни составляют четкий и заранее составленный план, а другие являются сторонниками импровизаций, предпочитая действовать в соответствии с обстоятельствами, складывающимися тем или иным образом. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят действовать спонтанно.

Водолей

Водолеи терпеть не могут планы, какой бы сферы жизни они ни касались: составлять их, а затем действовать в четком соответствии с их пунктами для представителей знака — скука смертная. Другое дело — следовать своему вдохновению, которое всегда подсказывает им интересные и небанальные ходы.

Овен

Овны не любят — и не умеют — ждать, а любая подготовка требует времени и терпения, что для представителей этого стремительного знака, мягко говоря, неприемлемо. Именно поэтому они предпочитают действовать спонтанно — в таком случае времени на размышление не требуется.

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Стрелец

Стрельцы, несмотря на кажущуюся поверхностность восприятия и, как следствие, мышления, обладают мощной интуицией, которая позволяет им реагировать на обстоятельства и действовать с учетом того, как они складываются — то есть, импровизировать по ходу дела.

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