Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят драгоценности больше других 

Принято считать, что ювелирные украшения любят все, и это действительно так – устоять перед их красотой.

Тем не менее есть люди, которые буквально не могут без них прожить, и никакая сила воли не помогает им обуздать свою страсть. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят драгоценности больше других.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы обожают драгоценности, поскольку только они могут оттенить их королевское величие – в том, что оно им присуще, представители знака не сомневаются ни минуты. Неудивительно, что для собственного украшения они, как правило, выбирают бриллианты: как говорится, чем больше шика и блеска, тем лучше – у окружающих не должно быть сомнений в том, с кем они, собственно, имеют дело. Интересно, что за неимением бриллиантов Львы согласятся и на стразы – главное, чтобы они искрились и переливались.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы любят драгоценности, поскольку считают, что, благодаря им, они могут смотреть на окружающих – особенно тех, у кого таких украшений нет, сверху вниз. Представителям знака льстит тот факт, что они в этом смысле отличаются от остальных, раз сумели заработать или получить в подарок такие не только дорогие, но и красивые вещи, ведь, как правило, они выбирают драгоценности, которые являются настоящими произведениями искусства – ширпотреб им неинтересен.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы не просто покупают драгоценности – они вкладывают в них заработанные деньги, поскольку уверены: золото и камни всегда будут в цене. Конечно, они с удовольствием их носят – при этом, чем дороже и богаче выглядят их украшения, тем лучше: пусть окружающие им завидуют. Но еще больше они любят в свободное время перебирать свои сокровища, думая о том, что в сложные времена они не пропадут: отнесут украшения в ломбард и продержатся необходимое время.

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