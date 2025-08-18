Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят экстравагантно одеваться

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Водолей Лев Рыбы

Но на наших улицах вполне можно встретить дам, которые производят на окружающих неизгладимое впечатление — их наряд настолько вызывающий, что просто невозможно не оглянуться и не посмотреть им вслед. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят экстравагантно одеваться.

Водолей

Водолеи далеко не всегда одеваются экстравагантно — часто представительницы знака выглядят так, как будто бы сошли в фотографии с модного интернет-сайта. Но уж коль скоро они решат продемонстрировать «творческий» поход к своему образу, чалма на голове и платье с разновеликим подолом — самое скромное, что они могут надеть.

Лев

Львы, как правило, обладают хорошим вкусом, но их подводит страсть к показной роскоши — они так любят, чтобы все, что на них надето, было «дорого-богато», что теряют чувство меры. Поэтому, если вы встретите на =улице даму, напоминающую новогоднюю елку, всю в блестках и стразах, можете не сомневаться: перед вами представительницы именно этого знака.

Реклама

Рыбы

Рыбы — самый мечтательный и романтичный знак Зодиака, неудивительно, что и стиль в одежде они предпочитают соответствующий: легкие, полупрозрачные ткани, летящие силуэты, нежные пастельные оттенки. Вот только, желая усилить впечатление, они перегружают свой образ количеством деталей, из-за чего, увы, выглядят нелепо.