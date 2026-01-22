Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят ходить в гости без приглашения

Гороскоп / © Credits

Но только в том случае, если мы хотим видеть этих людей в своем доме и, что особенно важно, приглашали их, в противном случае такой визит ничего кроме неудобств и, как следствие, неприятных эмоций не принесет.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят ходить в гости без предупреждения.

Овен

Овны — и в этом есть изрядная доля истины — считаются самым бесцеремонным знаком Зодиака, представители которого могут вломиться в чужой дом не только без приглашения, но и без предупреждения. При этом надо признать, что злого умысла в их поступках нет — они просто не думают о том, что могут причинить хозяевам неудобства.

Рак

Раки приходят в гости без приглашения, руководствуясь исключительно благими намерениями. Так, они могут сказать, что случайно проходили мимо и просто «решили проведать» или забежали на минутку, чтобы передать свежеиспеченный пирог, а то, что у хозяев на это время могл быть другие планы, им. Как правило, и в голову не приходит.

Рыбы

Рыбы всегда найду оправдание тому, что заявились в чужой дом без приглашения, но оправдывают они свое вторжение собственными сложными житейскими обстоятельствами: у них все плохо — как в жизни, так и на душе, поэтому они нуждаются в жалости и сочувствии. А кто, как не родственник или подруга, к которой они вторглись, может ее оказать?

