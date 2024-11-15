Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят изображать жертву

Роль жертвы, прямо скажем, не лучшая из всех, какую мы можем себе выбрать – скорее, наоборот.

Тем не менее – по самым разным причинам – ставим себя в позицию жертвы, но кто-то делает это реже, кто-то чаще, а есть и те, кто из такой роли практически не выходит. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят изображать жертву.

Рак

Раки – классические жертвы: любимое занятие представителей этого знака – жаловаться на свою тяжелую жизнь всем, включая совершенно незнакомых людей. Причем такая их позиция – не более чем манипуляция: разжалобив окружающих, они рассчитывают получить помощь.

Весы

Весы играют роль жертвы, чтобы получить одобрение, а еще лучше – похвалу – со стороны окружающих их людей. Для них важна позитивная оценка их действий, ради нее они готовы преувеличить свои усилия, якобы направленные на то, чтобы совершить похвальный поступок.

Рыбы

Рыбы изображают жертву, когда им необходимо свалить свою вину на кого-то другого – уж очень они не любят самостоятельно отвечать за содеянное. В таких случаях они говорят, что все сделали с самыми добрыми намерениями, а если результаты получились противоположными, то это уж так получилось.

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