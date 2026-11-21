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Но такое умение сродни искусству — неудивительно, что оно доступно не всем. Есть и те, кто цепляется за неприятные воспоминания, переживая их снова и снова, как будто бы получая от такого процесса какое-то извращенное удовольствие.

Асролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодика, которые любят копить обиды.

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Рак

Раки, которые известны, как самый обидчивый знак Зодиака, не просто запоминают обиды, которые наносят им окружающие люди, иногда они их даже записывают. С какой целью они это делают, сказать трудно- то ли хотят лишний раз накрутить себя против оппонента, то ли боятся забыть, неприятности, которые им когда-то доставили.

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Дева

Девы никогда и ничего не забывают, особенно обиды, которые, как они считают, были нанесены им предвзято и несправедливо. Каждое новое оскорбление — или то, что они таковым считают — они присоединяют к прежнему, как будто бы нанизывая бусины на невидимую нитку, чтобы в нужный момент найти именно тот аргумент, который позволит поялвиять на собеседника.

Рыбы

Рыбы делают вид, что забывают все то неприятное, что им сказали или сделали, сразу же, не давая обиде засесть глубоко в душе, но на самом деле они все запоминают, более того, могут рассказать об этом, даже если их разбудить ночью — ак таблицу умножения. И можно е сомневаться: в случае необходимости они пустят затаенное зло в ход.

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