Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят кошек больше других 

С появлением социальных сетей стало понятно, что самыми популярными животными на Земле являются коты.

Тем не менее в то время как большая часть окружающих нас людей обожают котов, но есть и те, кто к ним абсолютно равнодушен. Как отличить одних от других? Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят котов больше, чем другие.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, которые славятся своей вспыльчивостью и отсутствием терпения, коты служат настоящим утешением от сложных – и не очень – жизненных ситуаций. В каком бы настроении представители ни пришли домой, объятия с домашним любимцем быстро их успокоят и приведут в доброе расположение духа. Они также заботятся о том, чтобы у их кота – или котов – все было лучшим: и наполнитель для лотка, и ошейник, и домик, и когтеточка, и, конечно же, питание.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы снисходят к домашним пушистикам, поскольку считают их хоть и дальними, но все-таки родственниками: коты, как и они сами, относятся к семейству кошачьих, а представители знака очень дорожат семейными узами. Неудивительно, что в котах они видят своего рода братьев по крови, с которыми им так приятно общаться: да-да, они разговаривают с домашними любимцами, как с людьми, которые все понимают, но по какой-то причине не могут им ответить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы сами являются немного кошками: они, так же как и эти животные, являются ночными существами – они прекрасно чувствуют себя – и отлично видят – в темное время суток, также пластичны и грациозны. Представители знака с восхищением наблюдают за поведением домашних питомцев, как, впрочем, и уличных бродяжек, что не только развлекает их, но и повышает их самооценку: приятно походить на таких очаровательных животных.

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