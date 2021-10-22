Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят лето больше других 

Лето – самое приятное и беспечное время года, которое, как нам кажется, нельзя не любить.

Тем не менее кто-то относится к нему довольно прохладно ("Ах лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи", – писал Пушкин), а кто-то обожает его и искренне грустит, когда оно заканчивается. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят лето больше других.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – знак молодого и дерзкого огня – ждут лето с нетерпением: им нравится все – и зной, в последние годы сопровождающий это время года, которое занимает уже не три месяца, а пять, а порой и все полгода, и дожди, и щедрый урожай овощей и фруктов. Они с удовольствием нежатся на солнце, напитываясь как его благотворной энергией, так и витамином D, который в ковидное время крайне необходим организму.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы обожают лето за возможность выходить в свет чаще, чем в другие времена года, а заодно и демонстрировать все многочисленные наряды, которые не надо скрывать под плащами и пальто. Как правило, за сезон представители знака успевают надеть все, что хранится у них в шкафах, составляя самые разные, но непременно элегантные образы. Впоследствии – осенью и зимой – в ожидании нового лета об этих выходах им напоминают многочисленные фотографии.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы обожают лето из-за своей страсти к путешествию – они совершенно справедливо считают, что передвигаться по миру в теплое время года куда приятнее и удобнее, чем в холодное. Прилетать из жарких стран домой, где лежит снег, а иногда и стоит мороз, – не самое большое удовольствие для представителей знака. К тому же лето более благоприятно для отдыха на морских курортах, без которого они не представляют своей жизни, чем другие времена года.

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