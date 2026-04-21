Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят лишать других мотивации
Без мотивации сложно не только довести до конца любое важное дело, какой бы жизненной отрасли оно ни касалось, но и просто начать его.
Но что делать, если окружающие — особенно близкие нам — люди, вместо того чтобы побуждать нас к действиям, делаю все наоборот.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят лишать других мотивации.
Дева
Девы, лишая окружающих их людей, необходимых для окружающих их людей мотивации, руководствуются благими намерениями. Услышав план, который наметил их собеседник, они начинают искать в нем уязвимые места, не каждый может выдержать их придирчивость — часто после беседы с ними уже никто ничего не хочет делать.
Скорпион
Скорпионы считают, что чем бы человек ни занимался, он все должен доводить до совершенства, а иначе и приступать не следует. Намекая на это, они могут заставить отказаться от первоначальных планов даже тем, кто был твердо намерен достичь спеха в том или ином деле — представители этого знака умеют быть убедительными.
Козерог
Козероги ни с кем не станут церемониться: если они считают, что человек не сможет справиться с поставленной перед ним задачей, они так об этом и скажут. Естественно, что далеко не всем такой подход к делу понравится, поэтому многие после разговора с представителями знака отказываются от того, что еще вчера решительно собирались сделать.
Читайте также:
Транзит Урана в Близнецах: как на нас повлияет это ключевое событие весны 2026 года
Время счастливых шансов и дохода: три знака, которым повезет с деньгами в апреле 2026 года
Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года: что нас ждет в это время