Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят мечтать

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Содержание Рыбы Близнецы Весы

Несмотря на это, многие из нас считают, что мечты — это пустая трата времени, а свое счастье и благополучие нужно строить собственными руками. Но есть и те, кто любит, как говорили наши школьные учителя, витать в облаках, рисуя в воображении картины того, что они хотели бы получить в реальной жизни. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят мечтать.

Рыбы

Рыб с полным правом можно назвать главными мечтателями Зодиака — для них это занятие является обязательным и ежедневным. Чаще всего их грезы касаются личной жизни, но и любые другие жизненные сферы они своим вниманием не обделяют. Иногда представители знака так далеко уходят в «страну грез», что не сразу могут вернуться обратно.

Близнецы

Близнецы — люди впечатлительные и сентиментальные, поэтому их не всегда радует окружающая действительность, от которой они убегают в мир грез. Там представители знака чувствуют себя комфортно и уютно, но рано или поздно приходится возвращаться назад, и против этого они не имеют ничего против — все зависит от их настроения.

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Весы

Весам, являющимся любителями и ценителями всего красивого и изящного, мечты, в которые они «ныряют» время от времени, помогают делать окружающее их пространство еще прекраснее. Именно в таких «путешествиях» в мир грез они черпают идеи, как обустроить свою жизнь в целом и свой быт в частности.

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