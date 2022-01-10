Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят мыть посуду

Уборка – не самое приятное занятие, без которого, тем не менее, никак нельзя обойтись.

А уж о необходимости каждый день – и особенно после праздников – мыть посуду речь вообще не идет – трудно найти более муторное и, чего уж тут греха таить, противное времяпрепровождение. Кто-то может возразить, что для него уже давно придумали посудомоечную машину, но, несмотря на это, часто тарелки и вилки с ложками все-таки приходится мыть руками. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, которые, несмотря ни на что, любят мыть посуду.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – известные поборники чистоты: если где-то в их доме есть хотя бы намек на грязь или беспорядок, они не успокоятся, пока его не устранят. Посуда занимает в ряду их раздражителей одно из первых мест: даже одна-единственная чашка из-под кофе может мозолить им глаза до бесконечности, поэтому они моют посуду сразу же после ее использования. При этом у них резко поднимается настроение – удовольствие от пустой раковины для представителей этого знака может сравниться разве что с очищением души от скверны.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы руководствуются высказыванием Сент-Экзюпери – точнее, его героя, Маленького принца, который говорил: "Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – сразу же приведи в порядок свою планету". Несмотря на то, что в роли планеты выступает отдельно взятые дом или квартира, представители этого знака воспринимают мытье посуды после завтрака как возможность сделать окружающий мир хоть немного чище и, как следствие, уютнее и прекраснее. Возможно, это прозвучит пафосно и высокопарно, но можно простить Весам эту небольшую слабость.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы как знак активный и деятельный воспринимают мытье посуду как своего рода медитацию: тот факт, что грязные тарелки с остатками пищи в их руках превращаются в чистые и сверкающие, успокаивает их и улучшает им настроение прямо на глазах. К тому же, предаваясь этому занятию, которое многие заслуженно ненавидят, они абстрагируются от окружающей действительности, обдумывают новые идеи и проекты и даже просто мечтают – для людей, которые и минуты не могут просидеть спокойно, мытье посуды – редкие минуты отдыха.

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