Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят наряжаться 

Думать, что все представительницы прекрасного пола одинаково любят наряжаться, – большая ошибка.

У одних в гардеробе мало вещей, зато все они функциональны и хорошо сочетаются друг с другом, у других шкафы ломятся от нарядов, поэтому их редко можно два раза увидеть в одном и том же. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят наряжаться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы стараются каждый день выглядеть по-разному в силу своей двойственности: два человека, которые – хоть и с трудом – уживаются у них внутри, просто не могут одеваться одинаково. Количество самых разных вещей в их квартире зашкаливает, но представительницы знака регулярно пополняют свой гардероб. При этом они хорошо разбираются и ориентируются в модных трендах, умеют выбирать то, что идет лично им, и выглядят как с обложки глянцевого журнала.

Дева (22.08 – 23.09)

Дев не назовешь фанатами моды – они не всегда знают, что нужно носить именно сейчас, зато в искусстве собирать образ из самых разных – и, казалось бы, несоединимых – предметов гардероба и аксессуаров им нет равных. Представительниц знака отличает еще и то, что они никогда не выбрасывают вещи, если те не пришли в негодность. Поэтому на светском мероприятии они могут поразить приглашенных потрясающим комплектом, состоящим из винтажной – бабушкиной – блузки и современных брендовых вещей.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые известны своим тонким вкусом и пристрастию к искусству, не только любят, но и умеют наряжаться: им, причем это касается и представителей сильного пола, которым тоже далеко не все равно, как они выглядят. Они могут долгое время проводить перед зеркалом, продумывая, какие джинсы подходят к тому или иному джемперу и сорочке, а также каким шейным платком все это великолепие лучше увенчать. О женщинах и говорить нечего: к вечернему мероприятию они начинают готовиться с самого утра.

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