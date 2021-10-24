Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят обсуждать других

Обсуждая других, мы подсознательно поднимаем собственную самооценку за счет самооценки других людей.

Впрочем, иногда у такого поведения есть и другие причины, но желание обсуждать – и осуждать – других неизменно. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят осуждать других.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки как один из самых впечатлительных и мнительных знаков Зодиака при помощи обсуждения – и осуждения – других людей не только снимают стресс, но и излечивают себя от нанесенных им другими людьми моральных травм. В своем страдании они стараются достичь самого дна, чтобы, оттолкнувшись от него, выплыть на поверхность и забыть о нанесенных им обидах. И, пока другие учатся сосуществовать с ними, представители знака идут по жизни дальше налегке.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы никогда в этом не признаются, но обсуждение – и осуждение – людей, которые, как им кажется, поступили неправильно, является их страстью. Причем делают они это, если можно так выразиться, из любви к искусству: им нравится "препарировать" поступки других людей и делать из них выводы. К чести представителей знака надо сказать, что так же, как к другим, они пристрастны и к самим себе – они учатся не только на чужих, но и на своих собственных ошибках.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, несмотря на внешнюю суровость, в душе люди доброжелательные, поэтому, обсуждая кого-либо, они, как правило, руководствуются желанием помочь человеку, пусть даже и таким – оригинальным – способом. Поэтому к замечаниям представителей этого знака необходимо относиться внимательно и по возможности следовать их рекомендациям – впоследствии можно будет сказать спасибо Козерогам за своевременную критику.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку