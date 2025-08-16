- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят осень
Так устроена наша жизнь, что лето — хотим мы того или нет — обязательно сменяется осенью.
Кого-то такой переход удручает, поскольку лишает их многочисленных летних развлечений, а кто-то, наоборот, ждет осени и наслаждается тем, что она несет с собой. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят осень.
Весы
Весы, отличающиеся от других представителей Зодиака не только тягой к прекрасному, но и умением видеть его везде, с нетерпением ждут осени, когда можно будет любоваться красочными пейзажами. Правда, их любовь относится не ко всему времени года, а к так называемой «золотой осени».
Скорпион
Скорпионы, как правило, видят то, чего не видят — или на что не обращают внимания — другие. Переход лета в осень для них не просто смена сезонов, а граница между мирами, накладывая за которую, они настраиваются на философский — пусть мрачноватый и мистический — лад.
Водолей
Водолеи — особенно те, чья работа непосредственно связана с творчеством, осенью чувствуют свойственный только этому времени года душевный покой и, одновременно, невероятный прилив вдохновения, под влияния которого смогут создавать самые лучшие свои произведения.
