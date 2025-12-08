Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят оставаться в тени

Гороскоп / © Credits

Реклама

Есть люди, которые не любят привлекать к себе внимание, поскольку им комфортнее жить и работать втайне от окружающих. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые во всех ситуациях любят оставаться в тени.

Дева

Дев не зря называют серыми кардиналами Зодиака — они любят действовать, находясь за чужими спинами, дергая при этом за веревочки и заставляя других действовать так, как им нужно. Представители знака не тщеславны — они не стремятся к тому, чтобы о них писали в СМИ, им достаточно ощущения всесильности, которое они в результате получают.

Близнецы

Близнецы, которые часто кажутся окружающим легкомысленными и поверхностными, на самом деле не так просты. Общаясь с людьми, они как будто бы прощупывают собеседника, выясняя его болевые точки, после чего им остается только в нужный момент на них надавать, заставив сделать по-своему, при этом сами они как будто бы ни при чем.

Реклама

Скорпион

Скорпионы обладают очень сильной властью над окружающими их — особенно близкими — людьми, хотя внешне кажется, что они ничего для этого не делают. Но, оставаясь в тени, они методично, настойчиво и очень сильно давят на них, буквально вынуждая поступать так, как нужно самим представителям знака, но делая вид, что они ни в чем не виноваты.