Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят отдыхать «дикарем»

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Овен Водолей Стрелец

Несмотря на большое количество мест организованного отдыха — от пятизвездочных отелей и до комфортных мини-гостиниц с домашней обстановкой, остаются и те, кто предпочитает отдыхать неорганизованно — с автомобилем и палаткой. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят отдыхать «дикарем».

Овен

Овны — главные авантюристы Зодиака, для них прохождение непроторенными тропами, в ходе которого можно побывать в местах, которые никто не видел, является своеобразным вызовом — его они бросают не только миру, но и самим себе. Стоит ли говорить, что победа над обстоятельствами возвышает их в собственных глазах.

Водолей

Водолеи справедливо считают, что комфорта и уюта им хватает дома, а на отдыхе нужно испытывать неожиданные чувства и эмоции. Воспоминаний о пережитом, на их взгляд, должно хватить как минимум, на год — до начала следующего лета, а еще лучше — на всю жизнь, и чаще всего именно так и получается.

Реклама

Стрелец

Стрельцы — один из самых свободолюбивых знаков Зодиака, поэтому «привязка к местности», которую дают отели и гостевые дома, им не по душе. Представители знака предпочитают режим, при котором можно в любой момент собрать вещи и сорваться с места — «дикий» отдых дает прекрасную возможность перемещения в пространстве.