Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят переезжать с места на место

Кто-то всю жизнь проживает в одном доме или квартире, в которой жили не только их родители, но и дедушки и бабушки, а кто-то каждые несколько лет переезжает с одного места на другое.

07Они быстро устают от надоевшего им вида за окном, неудобной планировки и шумных соседей, а на новом месте чувствуют себя удобно и комфортно – правда, до поры до времени. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят переезжать с места на место.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, пожалуй, главные непоседы Зодиака – они не могут долго находиться на одном месте, поэтому не только при первом же удобном случае отправляются в путешествия, но и меняют квартиры или дома, оставляя старые и переезжая в новые. Чего они при этом ищут, представители знака, пожалуй, и сами не смогут ответить – скорее всего, им просто нравится сам процесс сборов, перевозки, а потом распаковывания вещей, они с радостью обустраиваются в новом пространстве, ожидая, что тут уж они точно будут по-настоящему счастливы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи всегда готовы переехать не только на другую квартиру, но и в другой город и страну, но делают это по сугубо практичным соображениям: как правило, они ищут новые сферы деятельности, которые, как следствие, несут с собой и хорошую зарплату, которая на прежнем месте им и не снилась. Поэтому не удивляйтесь, если вы – неожиданно для себя – обнаружите учительницу английского языка из Киева сменившей статус на хороший заработок и работающей медсестрой в Нью-Йорке.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы передвигаются по миру в поисках романтики – соответствующей обстановки и отношений. Представители этого знака искренне верят, что где-то там – на краю земли – их ждут невероятные приключения, яркие рассветы и закаты, а также незабываемые встречи, которые приведут к новым и перспективным отношениям. Именно поэтому они выбирают города и страны, которые соответствует их представлению о жизненных переменах – Львов и Канарские острова, Одессу и Италию, Париж и Доминикану.

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