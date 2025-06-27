Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят перекладывать решение своих проблем на окружающих

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Содержание Рак Весы Водолей

А вот реакция на проблемы у каждого своя: кто-то умеет и любит их решать, а кто-то предпочитает «вешать» эту «почетную» обязанность на чужие плечи. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят перекладывать решение своих проблем на окружающих.

Рак

Раки, сталкиваясь с неприятностями, начинают, что называется, давить на психику окружающим людям — ныть или рыдать, и при этом нельзя точно сказать, что в такой ситуации хуже. В конце концов, тот, кому они больше всего надоели, сдается и решает их проблемы за них.

Весы

Весы в случае возникновения на их жизненном пути проблем, начинают метать из стороны в сторону: сегодня хотят сделать одно, завтра — совсем другое. Как правило, заканчивается это тем, что кто-то из находящихся рядом людей решает вопрос сам, чтобы избавиться от этих «качелей».

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Водолей

Вообще-то, Водолеи умеют решать проблемы — причем как свои, так и чужие, но при первой же возможности переложить их на чужие плечи обязательно ею воспользоваться. В самом деле, зачем тратить драгоценную энергию на то, с чем могут справиться специально обученные люди?

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