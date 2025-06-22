Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят писать длинные письма

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Содержание Близнецы Дева Рыбы

Никто не хочет тратить на это время, да словарный запас у нас сегодня не таков, чтобы, подобно автору «Повести временных лет», «растекаться мыслию по древу». Тем не менее, кратко изъясняться не могут — или не хотят — не все. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят писать длинные письма.

Близнецы

Близнецы — при всем своем легкомыслии — часто сочиняют длинные послания, поскольку не умеют формулировать свои мысли коротко — их все равно уводит в разные стороны. Отклонившись от основной линии, они возвращаются к ней снова, и так — довольно долго, поэтому послания у них получаются пространными.

Дева

Девы обязаны длинными письмами, которые они, как правило, сочиняют, присущему им занудству. Им кажется, что они должны учесть все нюансы и повести под свой текст неоспоримую доказательную базу, поэтому выверяют каждое слово и выражение –неудивительно, что текст в результате получается длинный и скучный.

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Рыбы

Рыбы не могут остановиться, если пишут письмо с романтическим подтекстом. Представители знака не хотят — или не могут — ограничивать себя в признаниях в нежных чувствах, поэтому накручивают серьезные словесные — «многоэтажные» — конструкции, которые, будь они домом, уже обвалились бы.

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