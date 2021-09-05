Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят посмеяться над другими

Люди с юмором всегда привлекают к себе внимание окружающих – мировоззрение, позволяющее им видеть забавное, примиряет с нашим несовершенным миром.

Однако, если чувством юмора обладает недобрый человек, он вряд ли доставит кому-то положительные эмоции, поскольку может – шутя и походя – понижать их самооценку. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, которые любят посмеяться над другими.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, чувство юмора которых настолько острое, что об него можно порезаться (разумеется, в переносном смысле), используют его как орудие мести. Затаив на кого-то зло, они некоторое время выжидают, а потом, выбрав наиболее удачный, на их взгляд, момент, наносят точный и болезненный удар, который надолго – если не навсегда – проделывает брешь в самооценке человека. Конечно, можно попытаться "ударить" представителя знака в ответ, но лучше все же не выводить его из себя.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы обладают чувством юмора, которое позволяет им смотреть на мир с оптимистической точки зрения, что радует окружающих их людей, но – ровно до того момента, пока представители не начинают высмеивать их самих. Надо признать, что они никогда не делают этого без повода – у человека, который становится объектом насмешек представителей знака, действительно есть недостатки, ставшие поводом для шуток, так что не стоит на них обижаться – лучше их исправить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – при всей их ранимости и романтичности – люди не самые добрые, что они время от времени и демонстрируют окружающим. Представители знака умеют подмечать черты, которых человек стесняется, и точно знают, как их высмеять. Причем их "шутки" могут быть весьма неприятными, от них человеку, подвергшемуся осмеянию, долго будет не по себе, как, впрочем, и тем, кто станет его свидетелем – довольными, похоже, останутся только сами представители знака.

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