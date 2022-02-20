Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят праздновать свой день рождения

День рождения для каждого из нас – праздник важный и значимый, но у всех свой подход к его празднованию.

Одни считают, что нет ничего особенного в том, что еще один год "прокрутился" вместе с Землей вокруг Солнца, в этот день стараются уехать как минимум в пригород и спрятаться от всех, а другие – созывают массу гостей и закатывают пир на весь мир. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят праздновать свой день рождения.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, будучи уверенными, что являются настоящим подарком для всего человечества, поэтому их день рождения должен быть праздником не только для них, но и для всех друзей и знакомых. Каждый год они устраивают по этому поводу грандиозные праздники с щедрым столом и сюрпризами для присутствующих: воздушными шариками, ростовыми куклами, серпантином и фейерверками. Главное для представителей знака сделать так, чтобы торжество по поводу их рождения всем запомнился надолго, а возможно, и навсегда.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы обожают подарки, а день рождения – лучший повод для того, чтобы их получить. Надо признать, что для гостей, которых представители знака приглашают в большом количестве, они создают лучшие условия: душевное общение, богатое меню. Причем готовят они всегда сами, поскольку любят и умеют это сделать. Взамен они рассчитывают на щедрую оценку их стараний, заранее намекая потенциальным гостям на то, что они хотели бы получить в подарок.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы обожают общение на всех уровнях, поэтому день рождения для них – прекрасный повод собрать как можно больше друзей и знакомых и весело провести время за легкими, не обязывающими к чему-либо серьезному разговорами. А вот от подарков представители знака точно не откажутся – причем, как правило, они рассчитывают на эксклюзивные вещи: привезенные из-за границы или что-то купленное здесь – возможно, не за все деньги мира, но обязательно каких нет больше ни у кого – как говорится, с изюминкой.

Читайте также: