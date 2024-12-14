Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят прибедняться и попрошайничать

Но есть и те, кто, наоборот, преуменьшает свои достижения или, как говорят в народе, прибедняется. Каждый из них в таком случае преследует свою цель: кто-то боится сглазить свой успех, а кому-то, скрыв реальное положение вещей, удобнее просить у других помощи – так сказать, «на бедность». Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят прибедняться и попрошайничать.

Козерог

Козероги, как бы богаты они ни были, никогда не станут хвастаться тем, что имеют: они не хотят, чтобы посторонние были в курсе их имущественных и финансовых дел. Одна из главных причин, по которой они так себя ведут – нежелание материально помогать кому бы то ни было: они крайне прижимисты.

Рак

Раки действительно часто бывают на мели, но не настолько, как они рассказывают об этом окружающим. Цель представителей знака очевидна: они хотят, чтобы их, во-первых, пожалели, а, во-вторых, оказали им помощь. Надо признать, что такая тактика чаще всего оправдывает себя – они получают то, что хотят.

Близнецы

Близнецы, которые – как всем известно – являются двойственным знаком, не придерживаются в вопросе обнародования своих доходов единой линии поведения. Сегодня они хвастаются немыслимыми достижениями, а уже завтра жалуются на нехватку денег, надеясь таким образом получить новые заказы или гранты.

Читайте также: